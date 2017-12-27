TİM'den Üsküdar Üniversitesi'ne sertifika

Üsküdar Üniversitesi Coğrafyasında Türkiye’yi eğitim üssü haline getirmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi hedeflerine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Üsküdar Üniversitesi, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin araştırmasına göre Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısından biri oldu. Üsküdar Üniversitesi Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükelçi’nin imzasıyla “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması Katılım Sertifikası” na layık görüldü.

Sertifika: “Üsküdar Üniversitesi Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı 2016 yılı araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya katılan kuruluşlar arasından 483. Olmanız münasebetiyle bu sertifikayı almaya hak kazandınız.