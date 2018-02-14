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Tillerson'dan ziyaret öncesi 'işbirliği' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyaretinden öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmanın yolları hakkında konuşacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:52
Tillerson'dan ziyaret öncesi 'işbirliği' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmanın yolları hakkında konuşacağımızı umuyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye ile aynı yönde çalışmak içinde yol bulması gerektiğini aktaran Tillerson, Ortadoğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.

Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de görüştü

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:52
  1. Rex Tillerson
  2. ABD
  3. Türkiye

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  • tuğrultuğrul17 dk önce
    Ulan büyük şeytan siz çekileceksiniz. Buradaki sorunları sınırdaş komşular çözer ancak. Siyonist İsrail şeytanına arka çıkmaktan vazgeçin artık. Bunlar vatansız zalim fitnecilerdir. Aklınız olsa bir gece israili yok edip dünyayı huzura kavuşturursunuz. Sizde Siyonistlerin köpeği olmaktan kurtulursunuz.
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