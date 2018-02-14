Tillerson'dan ziyaret öncesi 'işbirliği' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için Türkiye ile işbirliği içinde çalışmanın yolları hakkında konuşacağımızı umuyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye ile aynı yönde çalışmak içinde yol bulması gerektiğini aktaran Tillerson, Ortadoğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, İran'ın Suriye'den çekilmesini yönelik taleplerini tekrarladı.

Ürdün'de bulunan Tillerson, ABD ile müttefiklerinin desteklediği Suriyeli muhaliflerle de görüştü