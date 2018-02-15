Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi küstah açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü YPG ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini savunan Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.