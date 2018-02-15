Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi küstah açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi skandal açıklamada bulunarak, "YPG'den geri alınacak bir şey yok. Onlara hiç ağır silah vermedik" dedi.15 Şubat 2018 Perşembe 16:06
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü YPG ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.
ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini savunan Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ