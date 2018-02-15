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Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi küstah açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi skandal açıklamada bulunarak, "YPG'den geri alınacak bir şey yok. Onlara hiç ağır silah vermedik" dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:06
Tillerson'dan Türkiye ziyareti öncesi küstah açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi terör örgütü YPG ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini savunan Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:06
  1. Tillerson
  2. YPG

YORUM YAZ

  • saddisaddi3 dk önce
    acaba ben mi salağım da bişi anlamıyorum. kendimden şüphe etmeye başladım.yoksa okyanus ötesinden buralar salak mı görünüyor? kabahat bizde. gelmeyin deyin ve dinlemeyin.
  • Hakikat Hakikat 12 dk önce
    Belgeleri verin yollyın gitsinReis kesinlikle ranfevu vermemeli
  • İpek tokurİpek tokur15 dk önce
    Kime verdiniz ya .nereye gitti onca silah? Uçtu mu? Ya da o silahlarıypg ye vermeyip direkt bize kullanacağınızı kabul ediyorsunuz öyleyse. ..
  • hasanhasan15 dk önce
    Hani isleri bitince geri toplıycaktınız yalancı serefsizler?
  • MuradiMuradi16 dk önce
    Yalancıyı ne yapsınlar....
  • IkraIkra19 dk önce
    5000 tir,ve 2000 ucak oyuncak tabanca ve maytap gondermisler..birakin pyd oynasin..bizde oyuncak tabut ve kefen gondeririz..
  • GELMEGELME30 dk önce
    yazdıkmı kötü oluyozkızlıyor lübnadakiezikliğini Türkiye üzerinden atmasına müsade etmemeliyiz ,ABD ye ihtiyacımız yok;! olsada zaten silah dahil bizde olmayan bazı şeyleri vermiyolar o zaman abd ile ne görüşcez ,tüm dünya başkanımız eErdoğan da biliyor abd nin orada bulunma sebebi büyük İsrail üç beş çapulcu it sürürsü pkk-pyd umurlARINDA diil,her şey ayan beyan ortada biZde yüreğimizi ortaya koymalıyız erkekçe cesurca gelme gelmek için şartlarımızı yerine getir demeliyiz ;bu kafirlerlekıyamete kadardost olmak mümkün diil!
  • Murat Murat 30 dk önce
    Bunlar tam salak, elalemide kendi gibi sanıyor bu hıyarlar. Münbiçte tarih yazacağız, abd rezil olacak.
  • Mehmet İSLAMİMehmet İSLAMİ32 dk önce
    yAHU BU KAFİRLERLE MUHATAB OLMAK ALMAK ZİLLETTİR HALA TÜRKİYEDE VARLIKLARINA SAHİPLERMİ BU KAFİRLER? NATO FALAN DURUYORMU HALA ? DURUYORSA ÇOK YAZIK İŞTE EN BÜYÜK TAVİZ VE BİZE SOKTUKLARI SOKACAKLARI ZEHİRLİ KAZIKÜSTÜNDE OTURAN MÜSLÜÖMAN DEĞİLDİR BU AÇIK
  • afyonlu adem afyonlu adem 33 dk önce
    görüşme yapılmaması uygundur sayın dışişleri bakanım
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