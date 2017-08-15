Tillerson'dan Kim Jong Un açıklaması

Bakan Tillerson, Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



"DİYALOG KİM'E BAĞLI"

Kuzey Kore ve ABD arasında son günlerde yaşanan gerginlik hakkında değerlendirmede bulunan Tillerson, "Kuzey Kore ile hala diyalog kurma taraftarıyız fakat bu Kim Jong Un'a bağlı." dedi.

Tillerson, Kuzey Kore liderinin "Amerikalılar, Kore Yarımadası'nda tehlikeli bir oyun oynuyor." sözlerinin hatırlatılmasına yorum yapmadı.