Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil’

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı basın toplantısında, Kongre tarafından kabul edilen Rusya yaptırımlarının ne kendisini ne de Başkan Trump’ı memnun ettiğini söyledi. Tillerson, Kongre’de Rusya yaptırımları aleyhine lobi yaptığını, fakat Kongrenin kararı ezici bir üstünlükle aldığını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, milletvekillerinin yaptırımlarla ilgili yasayı Trump’ın istekleri ölçüsünde değiştirdiklerini belirterek,Trump’ın yaptırımlar konusundayaptığı görüşmeler neticesinde, tasarının son halini tekrar gözden geçirdiğini, tasarıyı imzalamayı planladığını söyledi.

Rusya, 2016 seçimlerine müdahalenin yanı sıra Ukrayna ve Suriye’deki Rusya saldırılarını cezalandıran yaptırımların karşılığında Dışişleri Bakanlığı’na755 Amerikalı personelini Moskova’dan geri çekmesini istemişti.