Tillerson-Lavrov görüşmesinden umut yok

Son dönemde artan yaptırım krizinin ardından ilk kez bir araya gelecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rus mevkidaşıSergey Lavrov görüşmesini değerlendiren uzmanlar, toplantının "yine sonuçsuz" kalacağı görüşünde.



ABD Senatosu tarafından, Rusya’ya yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongrenin onayına tabi kılan yasa paketinin onaylanmasının ardından Rusya da ABD'den, Rusya'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve Moskova'daki bazı diplomatik mülklerin kullanılmamasını istedi.

İki ülke arasında tekrar tırmanan krizden sonra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ilk kez cuma günü bir araya gelecek.

Görüşmeyi AA muhabirine değerlendiren "Küresel Siyasette Rusya" dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Fedor Lukyanenko, Trump yönetimiyle Rusya arasında daha önce defalarca görüşme yapıldığını hatırlatarak, "Her görüşmeden sonra olumlu açıklamalar yapılıyor ve sonrasında ilişkiler daha da bozuluyor." dedi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin bazı açılardan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü halde olduğunu savunan Lukyanenko, "Bunun başlıca nedeni ABD, SSCB’ye duyduğu saygıyı Rusya’ya duymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu Enstitüsü Direktörü Evgeny Satanovski de ilişkilerin daha da kötüye gitme potansiyeli bulunduğunun altını çizerek, "İlişkiler ya daha da kötüleşerek çatışma öncesi seviyelere inecek ya da Soğuk Savaş dönemindekine benzer nispeten ‘daha iyi’ bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Satanovski, ilişkilerin düzelmesi için gereken iradenin yoksunluğuna dikkati çekerek, Lavrov ve Tillerson arasındaki görüşmenin amacının, ilişkileri düzeltmek yerine daha da kötüye gitmemesi olacağını savundu.

Rusya merkezli siyasi danışmanlık şirketi Urus Danışmanlık’ın Genel Direktörü Aleksey Panin ise ABD'deki yeni yönetimin anlamlandırılamayan tutumunun, Rusya'nın güvenini sarstığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devamlı iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi gerektiğini belirtip, sonrasında yaptırım uyguluyorlar. (ABD Başkanı Donald) Trump’ın Rusya’ya yönelik eski yaptırımları iptal etmesini beklerken, şimdi yeni yaptırımlar var ve Trump istese de artık bunları iptal edemeyecek. Dolayısıyla, Lavrov ve Tillerson anlaşmak istese bile Amerikan iç siyasetindeki gelişmeler nedeniyle herhangi bir anlaşmanın resmiyet kazanması çok zor bir ihtimal."

Kaynak: AA