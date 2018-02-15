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Tillerson kabulü sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya yoğun bombardıman!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesi sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 20:26
Tillerson kabulü sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya yoğun bombardıman!

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerden de görülebiliyor.

Bu arada sınır köylerinden şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeye, askeri araç gereç takviye ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:26
  1. Hatay
  2. Kilis
  3. Suriye
  4. Darmık Dağı
  5. terör örgütü PYD/PKK

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  • Ömer halisÖmer halis35 dk önce
    TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİ ANA KUZULARI MEHMETÇİĞİMİZİN BAŞ KATİLİ AMERİKA VE YETKİLİLERİ ÜLKEMİZDEN DEFOLUN.TOPRAKLARIMIZDA KATİL HAYDUT AŞAĞILIK KAHPE ABD YETKİLİSİ İSTEMİYORUZ.ÜLKEMİZDE TECAVÜZCÜ ŞEREFSİZ PİÇ AMERİKAN ASKERİ İSTEMİYORUZ.VATANIMIZDAN CEHENNEM OLUP DEFOLUN GİDİN AŞAĞILIK MAHLUKATLAR. BİRAZ ONURUNUZ VARSAKİ YOK BUNU HERKES BİLİYOR TÜRKİYEDE BİR DAKİKA BİLE DURMA .KAHPE BİLE SİZDEN DAHA DÜRÜST DAHA ONURLU
  • SehidanSehidan45 dk önce
    Vue.... Vur...Mehmetcik!Roma dinlesin...
  • CANAN AKSEDEFCANAN AKSEDEF1 sa önce
    MAKE OTTOMAN GREAT AGAIN...ALLAHU EKBER İŞTE BU BE
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