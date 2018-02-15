Tillerson kabulü sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya yoğun bombardıman!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesi sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri yoğun ateş altına alındı.15 Şubat 2018 Perşembe 20:26
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerden de görülebiliyor.
Bu arada sınır köylerinden şiddetli patlama sesleri duyulurken bölgeye, askeri araç gereç takviye ediliyor.
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