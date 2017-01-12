Tilki'nin ayakları soğuktan felç oldu!

Halfeli beldesinde arazide arka bacaklarını kullanamayan bir tilki bulan vatandaşlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Hekim muayenesinden geçirilen tilkinin soğuktan dolayı kısmi felç geçirdiği ve arka bacaklarını kullanamadığı belirlendi. Tilki, Kars Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, tedavisi yapıldıktan sonra tilkinin doğal ortama bırakılacağını belirterek "Yapılan ilk gözlemde hayvanın soğuk travmasına bağlı arka ayaklarını kullanamadığı tespit edildi. İlimizde hava sıcaklığının eksilerin altında hissedildiği düşünüldüğünde, soğuğa bağlı arka ayaklarda felç, olduğunu düşünüyoruz. Hayvan şu anda yürüyemiyor. Kars Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderceğiz. Orada yapılacak radyoloji ve ileri tetkiklerle bize bilgilendirme daha sağlıklı yapılacak ve hayvanın tedavisi de orada devam edecek." diye konuştu.