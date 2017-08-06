TİKA'dan Sudanlı ebe adaylarına eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 ebe adayı öğrenci, TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Doktorlar Birliği AID üyesi 4 uzman hekim ve 1 ebeden oluşan heyet tarafından verilen 4 günlük "obstetrik" eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde, Sudan Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. İsmail Busara, Dış İlişkiler Daire Başkanı Defaallah Muhammed ve Akademi öğretim üyesi ve Ebe Eğitim Merkezi Müdürü Tarık Ali Saad, Sudan'ın sağlık altyapısına verdiği destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Sudan'ın dünyada anne ve çocuk ölümlerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TİKA'nın ülkedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik benzer projeleri yürütmeye devam ettiği vurgulandı.

Hartum Mesleki Eğitim Merkezi'nden seçilen, başarılı 11 ebe adayı son sınıf öğrencisinin Hartum Yunus Emre Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi almaya devam ettiği de belirtilen açıklamada, ebe adayı Sudanlı öğrencilerin ekim ayı başında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde uygulamalı eğitimine başlamasının da öngörüldüğü bildirildi.