Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TİKA'dan Sudanlı ebe adaylarına eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sudan'da 50 ebe adayına eğitim verildi.

06 Ağustos 2017 Pazar 14:38
TİKA'dan Sudanlı ebe adaylarına eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 ebe adayı öğrenci, TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'nde, Uluslararası Doktorlar Birliği AID üyesi 4 uzman hekim ve 1 ebeden oluşan heyet tarafından verilen 4 günlük "obstetrik" eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde, Sudan Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Dr. İsmail Busara, Dış İlişkiler Daire Başkanı Defaallah Muhammed ve Akademi öğretim üyesi ve Ebe Eğitim Merkezi Müdürü Tarık Ali Saad, Sudan'ın sağlık altyapısına verdiği destekten dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Sudan'ın dünyada anne ve çocuk ölümlerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, TİKA'nın ülkedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik benzer projeleri yürütmeye devam ettiği vurgulandı.

Hartum Mesleki Eğitim Merkezi'nden seçilen, başarılı 11 ebe adayı son sınıf öğrencisinin Hartum Yunus Emre Kültür Merkezinde Türkçe eğitimi almaya devam ettiği de belirtilen açıklamada, ebe adayı Sudanlı öğrencilerin ekim ayı başında Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde uygulamalı eğitimine başlamasının da öngörüldüğü bildirildi. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 14:38
  1. Hartum Yunus Emre Kültür Merkezi
  2. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
  3. TİKA
  4. TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkes oraya akın etti! Bugün İstanbul...
    1. Herkes oraya akın etti! Bugün..
    2. Başkan'ın belediye binasına astırdığı..
    3. MİT TIR'ları davasında şok eden detay!
    4. Ölümcül darbe
    5. Antalya’da vahşet: 20 kedi katledildi
    6. Kayseripor’da izdihamlı store açılışı
    7. Sıcaklar, denizi olmayan kentte Hazar..
    8. Göztepe'nin yaş ortalaması yükseldi
    9. Ndiaye'den itiraf! İngiltere'den...
    10. Vahşi kurtların kadına olan sadakati
    11. Belediyenin kapısına 'Rüşvet alan da..
    12. Yunanistan'a geçmeye çalışan 60..
    13. Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik..
    14. Aydın'da yunanistan'a kaçmaya..
    15. Mısır, Gazze Şeridi sınırında bir..
    16. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Kalbi..
    17. Jeremain Lens ne demek istedi? "Bana..
    18. Belözoğlu'ndan Emre Mor sözleri!
    19. Iğdır'da iş yeri yangını
    20. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: İsyanımız..
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    YAŞ'ta Amerika'nın istediği olmadı!
    'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya cevap vermedi!
    'Kanıma dokunuyor' dedi ve o soruya cevap vermedi!
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var