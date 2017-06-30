TİKA'dan Sudan'da eğitim merkezine yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından tadilatı tamamlanan Yetim Eğitim Merkezine donanım desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sudan’da ramazan ayı içinde başlanan "Yetime Umut Ol, Yetim Eğitim Merkez Donanım Projesinin" tamamlandığı, bu kapsamda Sudan Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından tadilatı tamamlanan Hartum'daki üç katlı Yetim Eğitim Merkezi'ne donanım desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında 211 Sudanlı yetim ve 5 Kenyalı yatılı öğrenci için ranza, yatak, mutfak malzemesi, fırın, bilgisayar, mobilya gibi çeşitli ihtiyaçların başkanlık tarafından teslim edildiği kaydedildi.

Sudan Hayrat İnsani Yardım Derneği Yetim Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Sudan Milli Eğitim Bakanlığı Sekreteri Muhammed Hasan Muhammed, özellikle ramazan ayında yetimlerin yüzünü güldüren ve başta eğitim olmak üzere sağlık, mesleki eğitim, insani yardım gibi birçok sektörde Sudan'da önemli projeler gerçekleştiren TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA