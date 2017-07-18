TİKA'dan Meksika'daki barınma evine dikiş atölyesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da kız çocukları barınma evine dikiş atölyesi açtı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 1970'te Meksika Devlet Başkanı Gustavo Diaz Ordaz tarafından 9 ila 18 yaş korunmaya muhtaç kız çocuklarına bakım ve koruma hizmeti sunulması, eğitim imkanı sağlanması, sonrasında reşit olduklarında topluma daha kolay adapte olmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için kurulan barınma evine dikiş atölyesi açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evinde yetim, öksüz, anne veya babası bedensel ve ruhsal yetersizliklere sahip, ailesi tarafından istenmeyen yahut şiddet görmüş ve ailesinin yeterli imkanları olmaması sebebiyle mahrumiyete uğramış 60 kız çocuğu ile erişkinin ücretsiz olarak barındığı kaydedildi.

Graciela Zubiran Villareal’de barınan çocukların küçük yaşta ailelerinin girişimi, devlet veya özel kurumların tespit etmesiyle çocuk evine kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TİKA tarafından Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evinde kalan çocuklara yeni beceriler kazandırılması amacıyla bir dikiş atölyesi kuruldu. TİKA, dikiş atölyesiyle ileride reşit olacak ve barınma evinden ayrılacak kız çocuklarının serbest meslek erbabı olarak çalışmasına, gelişmelerine, yaşam kalitelerinin artırılmasına, becerilerinin gelişmesine, yaşama atıldıklarında ekonomik gelir elde etmelerine yönelik destek sağladı."

TİKA tarafından kurulan dikiş atölyesinin açılış törenine, Meksika Sosyal Yardım Kurumu (DIF-Ulusal) Başkanı Laura Barrera Fortoul, DIF-Ulusal Yardımlaşma ve Sosyal Entegrasyon Birim Sorumlusu Edgar Mauricio Acra Alva, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, kız çocukları evinde görev yapan eğitimciler ve çocuklar katıldı.

Ünal, Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evinde TİKA tarafından kurulan dikiş atölyesinin açılışını yapmaktan onur duyduğunu ve hayata bir adım geriden başlayan kız çocuklarının projeyle hem fiziksel yeteneklerinin gelişmesine hem de ekonomik kazanç sağlanmasına imkan tanıması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA