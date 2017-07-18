TİKA’dan Meksika’da kız çocukları barınma evine dikiş atölyesi

Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evi, 1970 yılında Meksika Devlet Başkanı Gustavo Diaz Ordaz tarafından 9 ile 18 yaş arasındaki korunmaya muhtaç kız çocuklarına bakım ve koruma hizmeti sunulması, eğitim imkanı sağlanması, sonrasında reşit olduklarında topluma daha kolay adapte olmalarına ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yarayacak fiziksel, ruhsal, mesleki ve toplumsal eğitimlerin verilebilmesi amacı ile kuruldu. Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evinde yetim, öksüz, anne veya babası bedensel ve ruhsal yetersizliklere sahip, ailesi tarafından istenmeyen yahut şiddet görmüş, ailesinin yeterli imkânları olmaması sebebi ile mahrumiyete uğramış toplam 60 kız çocuğu ve erişkin ücretsiz olarak barınıyor. Graciela Zubiran Villareal’de barınmakta olan çocuklar küçük yaşta ailelerinin girişimi, devlet veya özel kurumların tespit etmesi sureti ile çocuk evine kabul ediliyor.

Çocuk Evinde kalan korunmaya muhtaç kız çocuklarına ve yetişkinlere sunulan kapsamlı bakım hizmeti sayesinde görmüş oldukları eğitim öğretimin yanında kapasitelerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanınıyor.

TİKA tarafından Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evi’nde kalan çocuklara yeni beceriler kazandırılmasına yönelik bir adet dikiş atölyesi kuruldu. TİKA, dikiş atölyesi ile ileride reşit olacak ve barınma evinden ayrılacak kız çocuklarının serbest meslek erbabı olarak çalışmasına, rekabetçi olarak gelişmelerine, yaşam kalitelerinin artırılmasına, becerilerinin gelişmesine, yaşama atıldıklarında ekonomik gelir elde etmelerine yönelik destek sağladı.

TİKA tarafından kurulan dikiş atölyesinin açılış törenine Meksika Sosyal Yardım Kurumu (DIF-Ulusal) Başkanı Laura Barrera Fortoul, DIF-Ulusal Yardımlaşma ve Sosyal Entegrasyon Birim Sorumlusu Edgar Mauricio Acra Alva, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, kız çocukları evinde görev yapan eğiticiler ve çocuklar katıldı. Törende konuşan DIF-Ulusal Başkanı Barrera, TİKA aracılığı ile Türkiye’nin Meksika Sosyal Yardım Kurumuna vermiş olduğu destekten dolayı kendilerini şanslı hissettiklerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. Berrera, TİKA’nın vermiş olduğu destek sayesinde barınma evinde kalan kız çocuklarının geleceğinin daha parlak olduğunu ve kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini belirtti.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise TİKA’nın bu yıl başlattığı “Programa Soldaderas - Güçlü Kadın ve Güçlü Meksika” Programı kapsamında kız çocuklarına ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ve fırsat eşitliği konularında projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Graciela Zubiran Villareal Kız Çocukları Evinde TİKA tarafından kurulan dikiş atölyesinin açılışını yapmaktan onur duyduğunu ve gerçekleştirilen proje ile hayata bir adım geriden başlayan kız çocuklarının hem fiziksel yeteneklerinin gelişmesine hem de ekonomik kazanç sağlanmasına imkan tanıması bakımından önemli olduğunu belirtti.