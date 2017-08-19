TİKA’dan Kolombiya’da Venezuelalı kadınlara destek

Kolombiya’nın kuzeydoğusunda yer alan ve Venezuela ile sınır komşusu olan Norte de Santander eyaleti, coğrafi şartlar ve güvenlik zafiyeti sonucu kaçakçılık ve yasa dışı nüfus hareketlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir bölge olma özelliğini taşıyor. İki ülke arasında yaşanan gerginlikler ve Venezuela’da gittikçe artan sosyal ve ekonomik istikrarsızlık sonucu sınır ötesi nüfus hareketleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Gümrük kapılarının dönemsel olarak açılıp kapandığı, binlerce insanın sınır dışı edildiği, on binlerce kişinin de ülkeden ayrılmasının istendiği olaylar sonucunda aileler dağılırken sayısız insan yerlerinden oluyor.

Cucuta şehrinde uygulanması planlanan proje kapsamında sanayi tipi tekstil makineleri, tasarım amaçlı bilgisayar ve üretim sürecini başlatacak girdilerin temin edilmesi yoluyla, göç hareketlerinden maddi ve manevi olarak etkilenen ve ailelerinin geçimini sağlamak zorunda olan kadınların sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve topluma katılımlarının sağlanması hususlarında önemli adımlar atılacak.

İki ülke arasında yaşanan sınır ötesi nüfus hareketlerinden etkilenen kadınların mikro-girişimcilik modeliyle iş sahibi olmalarını öngören proje, bölgenin sosyal dönüşümünün sağlanması ve ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacı taşıyor. Ayrıca, anılan proje ile Türkiye’nin insan odaklı bakış açısı bölgede somut olarak gösterilerek Kolombiya barış sürecinin ücra bölgelerde dahi başarı ile sürdürülmesine katkı sağlanacak.

Venezuela’daki zor şartlar sebebiyle Kolombiya’ya geri dönmüş ya da yerinden edilmiş ailelerin geçimini sağlamakla mükellef 15 kadına işlerini kurma imkanı sağlanarak hayata tekrar tutunabilmeleri, toplumdaki yerlerinin sağlamlaştırılması ve küçük yaşta göç etmek zorunda kalmış 44 çocuğun geleceğe umutla bakabilmesi amaçlanıyor.

Proje, Dışişleri Bakanlığı, Cucuta Ticaret Odası ve TİKA tarafından uygulanmakta olup, yaklaşık bir aylık bir kapasite eğitiminden sonra TİKA tarafından kadınların öğrendiklerini pratiğe dökeceği makinalar hediye edilecek. TİKA tarafından Venezuela’dan Kolombiya’ya gelen göçmenler için pilot proje olarak görülen bu projenin en büyük amacı kırsal kalkınma, göçmenler ve sınır bölgesi bağlamında çok amaçlı bir şekilde ekonomik imkanlar oluşturuyor.

Projeden faydalanacak kişilerin eğitimi 15 Ağustos itibariyle başladı. Aynı gün yapılan açılışa eğitim katılımcıların yanı sıra Cucuta Ticaret Odası başkanı Carlos Luna Romero, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Jaime Rodriguez Oviedo ve TİKA Kolombiya Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan katıldı. Toplantıda projenin ilk ve pilot olduğu vurgusuyla sonrası için neler yapılabileceği konuşuldu. Projeye katılan Venezuelalılar teşekkürlerini ileterek kendilerinin bu şekilde hayatta kalmalarını sağlayan bir projenin parçası oldukları için çok şanslı olduklarını ifade etti.