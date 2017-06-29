Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TİKA’dan Kenya'ya ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine ekipman desteğinde bulundu.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:48
TİKA’dan Kenya'ya ekipman desteği

TİKA, Kenya’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA, Kenya idari makamlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü projeler kapsamında Kenya Dışişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Birimine ekipman desteğinde bulundu. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin teslim töreninde konuşan Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed, iki ülke arasındaki ilişkinin geliştiğini kaydederek, Türk hükümetine sürekli destek ve iş birliği için teşekkür etti. Bakan Mohamed, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 2016 yılında ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kenya’ya iade-i ziyarette bulunduğunu belirterek, bu üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki samimi ilişkinin bir işareti olduğunu belirtti. Mohamed, Türk hükümeti tarafından özellikle tarım ve sağlık sektörlerinde verilen desteğin çok büyük olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kenya halkının refahını artırmak için Kenya’yı desteklemeye ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Törene TİKA Nairobi Koordinatör Yardımcısı Ahmet Emre Güç ve diğer yetkililer de katıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:48
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Türkiye Cumhuriyeti
  7. Kenya
  8. Nairobi
  9. Recep Tayyip
  10. Dışişleri Bakanlığı
  11. Türk İş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle karşılık veririz
    1. Türkiye'den çok sert tepki: Misliyle..
    2. Mustafa Pektemek'te son dakika!
    3. Danimarka, cami yardımlarına 'sert..
    4. Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
    5. Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim..
    6. Müslümanlara karşı yeni önlemler..
    7. İsrail bir kez daha o noktaları vurdu
    8. 762 yıllık Mevlevihanede eller yeniden..
    9. Çankaya’dan muhtarlara kültür gezisi
    10. Bi bıkmadılar gitti! AK Parti ve..
    11. Yaralılara yardım ederken darbeciler..
    12. NATO panikte... daha fazla asker..
    13. Meteorolojiden kuvvetli sıcak hava..
    14. Nazilli’de yangın ekipleri 24 saat..
    15. Anne kızın umudu istiridye mantarı oldu
    16. ABD geri adım atıyor... o uygulama..
    17. Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!
    18. Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    19. Türk heyeti İsviçre'de Kıbrıs'taki..
    20. Müslüman bebeğin ölümüne sebeb oldular
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...