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TİKA'dan Cezayirli gazetecilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayirli gazetecilerin Samsun’da düzenlenen spor organizasyonuna katılımını sağladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
TİKA'dan Cezayirli gazetecilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Cezayirli gazetecilerin Samsun’da düzenlenen spor organizasyonuna katılımını sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Cezayir’de engellilere yönelik yayın yapan tek dergi olan Vouloir dergisinden üç gazeteci ile iki fotoğrafçının, Samsun’da düzenlenen dünyanın en büyük 3'ncü spor organizasyonu "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarına katılmalarına destek verildiği belirtildi.

Cezayirli üç gazeteci ile iki fotoğrafçının, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun 21 branşta yarıştığı spor organizasyonunu takip ederek, ülke basınına haber sağladığı ifade edildi.

Cezayirli 10 fiziksel engelli sporcunun da katıldığı olimpiyat oyunlarına, Vouloir Dergisi çalışanları ve Cezayir basın temsilcileri davet edilmişti.

Vouloir Dergisi Direktörü Abdelkader Azouz, Samsun’daki organizasyonun heyecan verici olduğunu, tesislerin kalitesinin üst düzey olduğunu ve Samsun’da bulunmuş olmaktan dolayı çok memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
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