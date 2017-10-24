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TİKA o ülkeye teknik destek sağladı

TİKA tarafından Arnavutluk Arşiv Genel Müdürlüğüne arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılmasında kullanılacak cihazlar teslim edildi.

24 Ekim 2017 Salı 18:02
TİKA o ülkeye teknik destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk Arşiv Genel Müdürlüğüne, başta Osmanlı dönemi olmak üzere arşivbelgelerinin dijital ortama aktarılmasında kullanılacak elektronik cihazlarteslim edildi.

Başkent Tiran'daki Arşiv Genel Müdürlüğünde düzenlenen ve tarayıcı, sunucu ile bilgisayardan oluşan cihazların teslim törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Arnavutluk Arşiv Genel Müdürü Ardit Bido, TİKA'nın Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok katıldı.

Büyükelçi Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, iki ülkenin arşiv müdürlükleri arasındaki iş birliğinin önemine değindi.

İki ülke arasında birçok alanda önemli iş birliğinin bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "Arşivler arasındaki bu iş birliğinin, özellikle iki genel müdürlük arasındaki bu iş birliğinin daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Arşivler esasında gelecek nesillerin geçmişlerini bilmeleri açısından önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Arşiv Genel Müdürü Bido da TİKA tarafından yapılan yardımın "paha biçilemez" olduğunu vurguladı.

Kurumlar arası iş birliği kapsamında gerekli belgelerin karşılıklı paylaşılacağını belirten Bido, "Bu belgelerin bir dijital kopyası burada kalacak, diğer bir kopyası Türk arşivlerine teslim edilecek. Türk arşivi de Osmanlı Arşivi'nde bulunan ve Arnavutluk'un çıkarına olan belgelerin kopyasını teslim edecek." diye konuştu.

Bido, bu yardımın arşivin bir yıllık yatırım fonundan daha yüksek olduğuna işaret etti.

Uzmanlarca tasnifi yapılan ve çoğunluğu 1832-1912 dönemine ait yaklaşık 650 bin belgenin dijital ortama aktarılacağı proje yaklaşık 4 yıl sürecek. Çalışmalar Türkiye ve Arnavutluk Devlet Arşivleri uzmanları tarafından gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 18:02
  1. Tiran
  2. Türkiye
  3. Arnavutluk Devlet Arşivleri
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