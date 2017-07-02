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TİKA Kosta Rika'da kasırganın yaralarını sarıyor

TİKA, geçen yılki Otto Kasırgası nedeniyle Costa Rika'da meydana gelen hasarın giderilmesi için Upala kentine malzeme ve ekipman yardımında bulundu.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:01
TİKA Kosta Rika'da kasırganın yaralarını sarıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), geçen yılki Otto Kasırgası nedeniyle Costa Rika'da meydana gelen hasarın giderilmesi için Upala kentine malzeme ve ekipman yardımında bulundu.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Upala Belediyesine felaket sonrası kentte oluşan maddi hasarın giderilmesine katkı amacıyla yardım ulaştırıldı.

Bölgede bulunan bir köprünün güçlendirilmesi için inşaat malzemelerinin yanı sıra kentteki teknik altyapının geliştirilmesi için sağlanan ekipmanlar düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.

Upala Belediye Başkanı Juan Acevedo Hurtado, törende yaptığı konuşmada, Türk halkının zor zamanlarda ülkelerine yaptığı desteği hiç unutmayacaklarını söyledi.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal da, Türkiye'nin en cömert ülke olduğununa işaret ederek, yardımlarını bölgeye ulaştırılmasından son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl kasım ayında başlayan Otto Kasırgası Kosta Rika'da 10, Panama'da 9 ve Nikaragua'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:01
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