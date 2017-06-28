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TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’ın başkenti Encemine’de bulunan Encemine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde inceleme ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:41
TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim desteği sağladı

TİKA ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Çad’ın başkenti Encemine’deki Encemine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde inceleme ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Türkiye’den Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 öğretmen, Encemine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu. Eğitimin verildiği sınıflarda ve uygulama atölyelerinde yapılan incelemeler sonrası Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitim hakkında sunum yapıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Elektrik Elektronik Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Metal Teknolojisi bölümleri tanıtılarak, atölyelerdeki makine teçhizat donanımı hakkında bilgi verildi. Encemine Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi yönetici, öğretmen ve teknik personelinin dikkatle izlediği sunumlardan sonra katılımcılar Türkiye’nin sahip olduğu deneyim ve bilgilerin kendileriyle paylaşılmasından memnun olduklarını ifade ettiler.

TİKA‘ya teşekkür eden Okul Müdürü Ahmet Mahamat Haroun, mesleki ve teknik eğitim alanında karşılıklı öğretmen ve öğrenci değişimi projesinin teknik bilgi ve becerilerinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, Türk heyetine plaket takdim etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:41
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