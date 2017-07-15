Zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş'tan 15 Temmuz mesajı

Darbe girişimi gecesi TRT'de silah zoruyla darbe bildirisi okutulan spiker Tijen Karaş, sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz mesajını paylaştı.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde birçok ünlü isim sosyal medya hesapları üzerinden mesajlarını paylaştı. Bu isimlerden en çok merak edilenlerden biri ise darbe girişimi gecesi zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş'ın mesajı oldu.

O gecenin yaşananların canlı şahitlerinden biri olan TRT spikeri Karaş sosyal medya hesabı üzerinden ' O geceyi asla unutmayacağım! ŞEhitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatanın kadrini kıymetini bilelim' mesajını paylaştı.

