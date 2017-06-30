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TİGEM 280 tayı görücüye çıkaracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, bu yıl 48'i elit tay olmak üzere toplam 280 tay açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

30 Haziran 2017 Cuma 11:32
TİGEM 280 tayı görücüye çıkaracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) bu sene birçoğu şampiyonluğa aday 280 tay görücüye çıkarılarak açık artırma usulü ile satılacak.

Safkan Arap atı yetiştiriciliği yapan TİGEM, ıslah programlarıyla desteklediği üretimlerini gen kaynaklarında bozulma olmadan gerçekleştirirken, bu sayede atçılık camiasının taleplerinin en büyük tedarikçisi olma özelliğini sürdürüyor.

Müdürlük, Osmanlı döneminden bu yana sağlıklı bir şekilde tutulan kayıtlar ve soy kütükleriyle bu atların değerini artırırken, koşu performansı yüksek safkan Arap atlarının bu özelliklerinin "Aygır Sperması Üretim Laboratuvarı" ile gelecek nesillere taşınmasını da sağlıyor.

TİGEM bu sene de önceki senelerde olduğu gibi koşular için şampiyonluğa aday 48'i elit tay olmak üzere toplam 280 hayvanı satışa sunacak.

Asilkardeş, Mormukaddes ve Ejderyürek satılacak

Bu yılın ilk tay satışı 4 Temmuz Salı günü Karacabey Tarım İşletmesinin Atçılık Tesislerinde gerçekleştirilecek. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda 2015-2016 doğumlu 29'u dişi, 16'sı erkek toplam 45 safkan Arap koşu tayı görücüye çıkacak.

Aralarında, Asilkardeş, Sihirbazkız, Şaşkın, Kargo, Mormukaddes, Karaçıtır, Realist, Beyazıt, Mücbel, Mirangül, Sonmuhterem, Cesurmirza, Hızlımeriç, Şenmükerrem, Mutlumunise, Hizmetkar, Vale, Adalı Özlem, Hilebaz, Ejderyürek isimli tayların da bulunduğu birçok tay için 5 bin lira geçici teminat ödenecek.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 72 tay 18 Temmuz'da, Anadolu Tarım İşletmesine yetiştirilen 73 tay 8 Ağustos'ta, Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen 42 tay da 22 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Elit taylar sonbaharda sahiplerini bulacak

TİGEM'in gözbebeği elit taylar ise Veliefendi Hipodromu'nda satışa sunulacak.

Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 16 elit tay 26 Eylül'de, Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen 16 elit tay 10 Ekim'de, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 16 tay da 24 Ekim'de sahiplerini bulacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:32
  1. Karacabey
  2. 24 Ekim
  3. 4 Ekim
  4. 26 Eylül
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