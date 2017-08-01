Ticari taksiye ortadan çarptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Altıparmak Caddesi üzerinde yolcu aldıktan sonra yasak olmasına rağmen U dönüşü yapan Yavuz N. idaresindeki 16 T 0819 plakalı ticari taksiye, yolun üst tarafından hızlı bir şekilde gelen İlhami S. idaresindeki 16 AY 917 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yol kenarında bekleyen 16 SM 186 plakalı araca çarparak durabildi.

Kaza sonrası taksi şoförü, taksinin içindeki müşteri ve diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralı taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.

Kazanın ardından Altıparmak Caddesi bir süre trafiğe kapalı kalırken, çevrede bulunan vatandaşların kazaya karışan ticari taksiyi yol kenarına itmesiyle trafik açıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.