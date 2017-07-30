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Ticari taksiler denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan 15 ticari taksiye cezai işlem uyguladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:19
Ticari taksiler denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentteki toplu taşıma araçları ile bin 146 ticari taksiye yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında olduğu gibi yoğun olarak kullanılanve havaalanına ulaşımı sağlayan Kamışlo Bulvarı’nın (Protokol yolu) iki yönünde ticari taksileri durdurup kontrolleri yaptı. Kontrollerde araçların taksimetreleri, alışma ruhsatları, ücret tarifeleri denetlendi. Eksiklikleri bulunan 15 ticari taksi hakkında 1608 sayılı kanuna göre cezai işlem uygulandı. Denetimler esnasında Zabıta ekipleri, yolculara ticari taksiler hakkında şikayetlerinin olup olmadığını da sordu.

Denetimler devam edecek

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için kent genelinde faaliyet yürüten bin 146 ticari taksiye yönelik denetimleri artırarak sürdürecek. Ayrıca ticari taksi kontrolleri sivil ekipler tarafından da yürütülecek. Yaşanacak her hangi bir olumsuz durumda vatandaşların ticari taksinin plakasını alarak ALO 153 hattına veya Zabıta Daire Başkanlığı’na şikayette bulunabilecek. Gelen şikayetleri değerlendirecek olan Zabıta ekipleri, ticari taksilere cezai işlem uygulayacak.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:19
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