Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ticari taksi takla attı

İstanbul Fatih’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

22 Ekim 2017 Pazar 11:13
Ticari taksi takla attı

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Caddesi Çapa Tıp Fakültesi tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde ilerleyen 34 TFH 06 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen aracın içerisinden çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR ARACI TERS ÇEVİRDİ

Takla atan taksinin içerisinden çıkan sürücünün olayda burnu bile kanamazken, ticari taksi olay yerine gelen çekici ile kaldırılmak istendi. Taksi sürücüsü ise polis ekiplerine aracın bu halde çekilmemesi için uzunca bir süre dil döktü. Çevredekilerden yardım isteyen taksi sürücüsü daha sonra aracı vatandaşların yardımıyla düzeltti. Ardından çekiciye konularak olay yerinden kaldırılan ticari takside maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser ilacını bakın en çok kimler tüketmiş
    1. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
    2. Meral Akşener'in partisi için tarih..
    3. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
    4. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
    5. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
    6. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
    7. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
    8. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
    9. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
    10. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
    11. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
    12. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
    13. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
    14. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
    15. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
    16. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
    17. Kira zammı nasıl hesaplanır?
    18. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
    19. Film festivalinde 'gerilla' skandalı
    20. Malezya'da toprak kayması... Ölü..
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı