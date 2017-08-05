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Ticari araca saklanan uyuşturucu Alfa’dan kaçmadı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda ticari aracın bagajına gizlenmiş olan 720 gram metamfetamin ’Alfa’ tarafından kısa sürede bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
Ticari araca saklanan uyuşturucu Alfa’dan kaçmadı

İstanbul yolu Bursa girişi otoban gişelerinde şüpheli aracı durduran Narkotik ekipleri, ticari bir kamyoneti durdurdu. Ü.D ve V.C isimli şahısların bulunduğu araçtan arama yapan ekiplere, ’Alfa’da isimli arama köpeği de katıldı. Aracın içine giren Alfa, bagaj kısmına saklanan 720 gram metamfetamini kısa sürede buldu.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyonda Osmangazi İlçesi ve Çukurca mahallelerinde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalanan üç kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirildi. Yürütülen operasyon sonucunda şahıslara uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen S.Y ve O.Y isimli şahıslarda gözaltına alındı. 4 kişinini üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 95 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise, trafik ışıklarında durdurulan şüpheli araç içerisindeki U.A ve A.Ö ’nün üzerinden ve araçlarından ’çıkı’ diye adlandırılan paketlere sarılı çok sayıda sentetik kannobinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahıstan U.A.,D.Ö.,R.K ve M.D hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’, Ü.D.,V.C.,S.Y.,O.Y.,ve,A.Ö. isimli şahıslara ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Osmangazi
  4. Narkotik
  5. Çukurca
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