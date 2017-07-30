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Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde ticari araç ile çarpışan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:11
Ticari araç ile çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çifteler yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre Talat Durusu idaresindeki 03 HF 333 plakalı otomobile, arkadan gelen Fatih Çakır idaresindeki 34 PSE 66 plakalı ticari araç çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisi ile yoldan çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Talat Durusu ile Kadriye Durusu (50), Kübra Durusu (21) ve ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişi, ambulanslarla ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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