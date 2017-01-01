Ticaretten 360 Derece Tanıtım

Sütlüce ve Küçükyalı yerleşkelerinde yapılan tanıtım günlerinde adaylara ilgilendikleri bölümleri, üniversitenin o bölümünde halen okuyan öğrencileri gezdiriyor. Bu amaçla İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenciden oluşan dev bir ekip çalışıyor. İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi için Sütlüce Yerleşkesi’ne gelen öğrenciler, kütüphanedeki görüşme alanlarında tanıtım ekibi ve akademisyenlerden ilgilendikleri bölümle ilgili bilgileri aldıktan sonra Bankacılık Uygulama Şubesi, Sanal Mahkeme, MAC laboratuvarları, stüdyolar, uygulama atölyeleri ve sınıfları gezebiliyor. Küçükyalı yerleşkesinde bulunan Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin bölümlerine ilgi duyan adaylar da, ilk bilgileri görevli tanıtım ekibi ve akademisyenlerden aldıktan sonra ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerle birlikte laboratuvarları, atölyeleri ve sınıfları inceleyebiliyor.