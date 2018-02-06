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Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik

Türkiye, Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3 milyarın üzerinde tüketiciye sahip Asya-Pasifik’in 5 trilyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bölge ile güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 10:11
Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik

Kasım ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ve Planlama Komitesi üyelerinin katılımıyla TOBB’un İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirildi.

‘HERKESİN KAZANMASINI İSTİYORUZ’

Hisarcıklıoğlu, Asya Pasifik Bölgesi’nin, dünya nüfusunun yüzde 40’ını, dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsadığını, CACCI’nin ise bölgenin en büyük iş dünyası örgütü olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “CACCI, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor. Türkiye olarak, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki iş adamlarıyla, güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz. 3 milyarın üzerinde tüketicisiyle, en büyük küresel Pazar burada. CACCI ülkeleri, yılda 5 trilyon dolar civarında mal ve hizmet ithalatı gerçekleştiriyor. Küresel ekonomi için, Asya-Pasifik Bölgesi’nin büyüyen önemini dikkate alıyor, bundan herkesin kazanacağı sinerji yaratmak için çalışıyoruz. Bölge ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, olması gereken düzeyde değil.”

YATIRIMDAKİ PAYI SADECE YÜZDE 5

“Asya-Pasifik bölgesinin ihracatımız içinde payı sadece yüzde 7, ithalatımız içindeki payıysa yüzde 24” diyen Hisarçıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımlarda da benzer bir tablo söz konusu. 2000-2017 döneminde, yani son 17 yılda Türkiye’ye, 150 milyar dolar uluslararası yatırım geldi. Asya-Pasifik ülkelerinin buradaki payı sadece yüzde 5, yani 8 milyar dolar. TOBB olarak, CACCI üyelerini, stratejik ortak kabul ediyoruz. Bizim vizyonumuz, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki iş dünyasıyla, Türk iş alemi arasında, güçlü ve kalıcı ekonomik entegrasyon sağlamaktır.”

INAISHVILI: TÜRKİYE LİDER ÜLKE 

CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ise konuşmasında Türkiye’nin yatırım potansiyeline dikkat çekti. Inaishvili, şöyle konuştu: “Türkiye, yatırım fırsatları açısından bölgede en iyisini sunma potansiyeline sahip. Çünkü her ne kadar problemler, Suriye’deki savaş, ekonomik ve küresel meseleler olsa da Türkiye, kesintisiz bir şekilde iyi ekonomik göstergeleriyle hem bölgesinde hem de dünyada lider ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor.” CACCI Başkanı Inaishvili, bir soru üzerine Türkiye’de yatırım açısından herhangi bir risk görmediklerini belirterek, “Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bütün bu (OHAL ve terör gibi) meseleleri çok etkin bir şekilde yönetme kapasitesine sahip” karşılığını verdi.

21. YÜZYIL PASİFİK YÜZYILI OLACAK

CACCI’nin 25. Zirvesi 2011’de İstanbul’da, TOBB ev sahipliğinde düzenlenmişti. Etkinliğe 22 ülkeden 400’ü aşkın iş adamı ve iş örgütü katılmıştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu seneki zirvenin daha yoğun ilgi göreceğini belirterek, “Zira 21. yüzyılın bir ‘Pasifik Yüzyılı’ olması öngörülüyor. Akdeniz eski dünyanın okyanusuydu. Atlantik bugünün okyanusu. Pasifik ise geleceğin okyanusu olacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:11
  1. TOBB
  2. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu
  3. CACCI
  4. Rifat Hisarcıklıoğlu
  5. Jemal Inaishvili

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