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Ticaret ve turizmde işbirliği sinyali

Tayvan’ın başkenti Taipei’nin Belediye Başkanı Wen-je Ko öncülüğündeki 35 kişilik heyet MÜSİAD Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:10
Ticaret ve turizmde işbirliği sinyali

MÜSİAD’TAN HEYET GİDECEK

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Tayvan Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yurt içinde 86, yurt dışında 70 ülkede 187 nokta ile Türkiye’nin en büyük global STK’sı olduğunu belirtti. Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerektiğini ifade eden Kaan, “Tayvan temsilciliğimizle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması adına gayret gösteriyoruz. Bu minvalde, en yakın zamanda Tayvan’a iş insanlarından oluşan bir heyetle ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretle sayesinde ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin bir adım öteye gideceğine inanıyoruz. Türkiye’nin Tayvan turizm rehberine eklenmesi gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda MÜSİAD olarak gerekli girişimler başlatacağız” diye konuştu.

Taipei Belediye Başkanı Wen-je Ko da Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini ve İstanbul’u çok beğendiğini belirterek, karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğini bildirdi. Wen-je Ko, en kısa sürede MÜSİAD heyetini Taipei’de ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar ve Tayvan Türkiye
Temsilcisi Yaser T.H Cheng toplantıda hazır bulundu. Kaan, Taipei Belediye Başkanı Wen-je Ko’ya günün anısına bir hediye sundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:10
  1. MÜSİAD
  2. Abdurrahman Kaan

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