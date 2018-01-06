Tıbbi Araştırma Merkezi’ne Kuveyt Türk’ten destek

Katılım bankacılığı sektöründe ilklere imza atan Kuveyt Türk, sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de bir ilk olan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Araştırma Merkezi için 100 milyon Euro finansman desteği sağladı.

Kuveyt Türk 12 farklı kuruluşun toplam 494.5 milyon Euro’luk desteğine 100 milyon Euro ile katılarak bu alandaki en büyük desteği vermiş odu. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan,konuya ilgili yaptığı açıklamada “Tıbbi araştırma merkezi, yüksek teknoloji ürünü biyolojik laboratuvarlara yatırım yaparak ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki araştırma faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayacak. Böyle bir projenin finansmanının yüzde 40’ının İslami Kalkınma Bankası ve alt kuruluşlarıyla birlikte faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak fonlanmasından ise ayrı bir mutluluk duyuyoruz.”