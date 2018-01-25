THY'ye pilotlar yetiştireceğiz

Türk Hava Yolları ile Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi arasında teorik eğitim ve uçuş eğitimi iş birliği sözleşmesi imzalandı. Buna göre Pilot Eğitimi Lisans Programı öğrencileri teorik eğitimler ve uçuş eğitimleri esnasında THY tarafından uygulanacak işe alım sürecindeki test, uygulama ve değerlendirmelerde başarılı olmaları, SHGM onaylı ATP (A) lisanslarını almaları ve Türk Hava Yolları tarafından yapılacak sağlık kontrolünü geçmeleri halinde ikinci pilot adayı olarak değerlendirilecek. Türk Hava Yollarının ihtiyaç duyduğu pilot profiline uygun mezunlar vermeyi hedefleyen program, öğrencilerin işe alım süreci aşamalarını üniversite eğitimleri sürecinde tamamlamalarını, mezuniyet sonrasında zaman kaybetmeden kokpitteki yerlerini alabilmelerini sağlayacak.

“THY’nin yükselişine katkı sağlayacak pilotlar yetiştireceğimize inanıyoruz”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, üniversite ve sektör iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Türk Hava Yollarının küresel havacılık pazarındaki başarılı yükselişi bizleri daha iyi yerlere gelmek için heyecanlandırmaktadır. Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından birinin bu yükselişimizde katkı sağlamak için yanımızda olduğunu bilmek atacağımız yeni adımlara da güç katacaktır. Bugün burada Türk Hava Yollarını dünyanın en iyi havayolu olma hedefine taşıyacak insan kaynağının kazanımı adına önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Özyeğin Üniversitesi ile Türkiye’nin ve Türk Hava Yollarının yükselişine katkı sağlayacak pilotlar yetiştireceğimize inanıyoruz” dedi.

“iş birliğinin öğrenci motivasyonunu arttıracağına inanıyorum”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk ise, “Bu değerli iş birliğinin sektörlerle iç içe eğitim anlayışımızla ve üniversitemizin sektöre nitelikli pilot yetiştirme hedefiyle doğrudan örtüştüğüne ve öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 2016 ve 2017 yıllarında vermiş olduğumuz toplam 39 Pilot Eğitimi Lisans Programı mezunumuzdan 32’si işe alım süreçlerinde başarılı olarak havacılık sektöründe istihdam edilmiş olup, bu yıl Türk Hava Yolları tarafından istihdam edilen mezun pilot sayımız 12’ye ulaşmıştır. Bu iş birliğinin öğrencilerimizin motivasyon ve başarılarını artıracağına ve Özyeğin Üniversitesinin pilot yetiştirme, Türk Hava Yollarının ise pilot istihdamı konusunda karşılıklı olarak fayda sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.