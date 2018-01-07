THY’ye 25 Airbus için ilk imza

İmzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa gezisi sırasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Airbus CEO’su Tom Enders tarafından Paris Élysée Sarayı’nda atıldı.

UÇUŞ AĞINI GENİŞLETECEK

İmza töreni sonrası mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aycı, Airbus’un yeni modellerini filolarına katmayı amaçladıklarını kaydederek, “Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden” dedi.

YAN SANAYİ DE GÜÇLENECEK

Uçakları filolarına katarken 3. Havalimanı’ndaki geniş gövde ihtiyacını karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere THY ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye’den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır.“ THY, geçen Eylül ayında da ABD’li Boeing ile de 40 uçaklık sipariş için imza atmıştı.