Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY’ye 25 Airbus için ilk imza

Türk Hava Yolları (THY) ile Airbus arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900’ün satın alma görüşmelerine başlamak için mutabakat zaptı imzalandı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:40
THY’ye 25 Airbus için ilk imza

İmzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa gezisi sırasında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile Airbus CEO’su Tom Enders tarafından Paris Élysée Sarayı’nda atıldı.

UÇUŞ AĞINI GENİŞLETECEK

İmza töreni sonrası mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aycı, Airbus’un yeni modellerini filolarına katmayı amaçladıklarını kaydederek, “Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden” dedi.

YAN SANAYİ DE GÜÇLENECEK

Uçakları filolarına katarken 3. Havalimanı’ndaki geniş gövde ihtiyacını karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere THY ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye’den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır.“ THY, geçen Eylül ayında da ABD’li Boeing ile de 40 uçaklık sipariş için imza atmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    1. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    2. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    3. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    4. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    5. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    6. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    7. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    8. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    9. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    11. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    12. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    13. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    14. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    15. Kumpasa inat yatırıma devam
    16. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    17. KKTC sandık başında
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    20. Kahramanmaraş'taki Barajların su..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!