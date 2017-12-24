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THY’nin yeni kargo uçağı ocak’ta hizmette

Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası Turkish Cargo’nun teslim aldığı ikinci “Boeing 777” kargo uçağı, dün Atatürk Havalimanı’na indi.

24 Aralık 2017 Pazar 09:25
THY’nin yeni kargo uçağı ocak’ta hizmette

73 NOKTAYA HİZMET 

ABD’den gelen kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık’ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55’ten 73’e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo’nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

FARKLI MERKEZLERE UÇACAK

Bu çerçevede; Turkish Cargo, ocak ayından itibaren Porto Riko’nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya’nın başkenti Bogota, Nijerya’nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan’ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan ve Kanada’nın ticaret merkezi olarak kabul edilen Toronto’yu uçuş ağına ekleyecek.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 09:25
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