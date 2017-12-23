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THY’nin hisselerine yoğun talep

Türk Hava Yolları (THY)’nin hisseleri de talep görüyor. Genel Müdür Bilal Ekşi, şirketin hisse değerinin 3 kat arttığını belirtti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:11
THY’nin hisselerine yoğun talep

Türk Hava Yolları (THY)’nin hisseleri de talep görüyor. Genel Müdür Bilal Ekşi, şirketin hisse değerinin 3 kat arttığını belirtti. Üçüncü çeyrekte 2,4 milyar lira kâr eden THY’nin hisseleri de ilgi odağı. Yatırımcılar şirketten pay almak için yarışıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter adresinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Son 1 yılda Borsa İstanbul’da gösterdiğimiz performans yüz güldürdü. Hisse değeri 3 kat artış gösterdi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” İfadelerini kullandı.

Şirket hisseleri, önceki gün saat 16:10’da yüzde 2,97 prim yapmış ve 15,6 liradan satışa sunulmuştu. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul 100 yüzde 0,86 yükselişle 111.400 puanda yer almıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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