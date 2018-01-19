THY’den yüzde 15 indirim ‘cep’te
Türk Hava Yolları (THY), yeniden tasarladığı mobil uygulaması üzerinden 20 Ocak’a kadar bilet alacak yolcularına, yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.19 Ocak 2018 Cuma 09:33
Kullanıcı arayüzü bir tasarımla yeniden hizmete sunulan mobil uygulama, yolcuların seyahat planlamalarında, bilet alımlarında ve mil işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Yolcularının ödemelerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için ek geliştirmeler yapılan uygulamada yolculara, kredi kartlarını kameraya okutarak ödeme yapabilmelerini sağlayan bir seçeneğin de yer aldığı çok sayıda ödeme yöntemi sunuluyor.