THY’den yüzde 15 indirim ‘cep’te

Kullanıcı arayüzü bir tasarımla yeniden hizmete sunulan mobil uygulama, yolcuların seyahat planlamalarında, bilet alımlarında ve mil işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Yolcularının ödemelerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için ek geliştirmeler yapılan uygulamada yolculara, kredi kartlarını kameraya okutarak ödeme yapabilmelerini sağlayan bir seçeneğin de yer aldığı çok sayıda ödeme yöntemi sunuluyor.