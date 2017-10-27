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THY'den yeni uygulama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan özel check-in kontuarında, boarding kartları görme engelliler için Braille alfabesiyle basılacak.

27 Ekim 2017 Cuma 01:19
THY'den yeni uygulama

THY, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan özel check-in kontuarında boarding kartlarının görme engelliler için Braille alfabesi ile basılacağını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, görme engelli yolculara yönelik yeni uygulamayla ilgili bir açıklama yaptı.

Ekşi, "Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için boarding kartını Braille alfabesi ile basıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği de engelli yolculara yönelik yeni hizmetin tanıtımı için yarın Atatürk Havalimanı'nda uygulamalı bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 01:19
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