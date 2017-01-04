THY'den söz geldi!

Bu haber 1.237 kez okundu

Uluslararası alanda Türkiye'nin yüzakı, marka değeriyle ülkenin öncü şirketlerinden biri haline gelen Türk Hava Yolları, sıkıntılı günleri aşmak için bir dizi tedbir aldı.

TERÖR OLAYLARI EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR

Türkiye, son bir yıl içinde bir ülkenin başına gelebilecek en riskli olayları ardı ardına yaşadı. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından terör olayları hem arttı hem de boyut değiştirdi.

ŞİRKETLER TEDBİRLİ DAVRANIYOR

Terör eylemleri can kayıplarına yol açarken, ekonomik olarak da dövizdeki artış ekonomik dalgalanmayı beraberinde getirdi. Henüz bir kriz yok ancak ekonomik olarak döviz odaklı çalışan şirketler şimdiden 2017 yılıyla ilgili beklentilerini yeniden düzenleme yoluna gitti ve tedbirli davranmaya başladı.

THY PERSONEL ÇIKARMAYACAK

THY, ülkenin bir süredir döviz kurlarındaki artışla yaşadığı ekonomik dalgalanma nedeniyle işten çıkarmaların olmayacağını açıkladı.

SENDİKA TEKLİFİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Sendika yetkilileri yapılan teklifi bir anketle çalışanlara soracak. THY çalışanları, arkadaşlarının işini kaybetmemesi için fedakarlıkta bulunarak maaş zammının ertelenmesine sıcak baktığı belirtiliyor .