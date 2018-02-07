THY’den Sedat Şekerci’ye vefa
Geçen yıl hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Eğitim Başkanı Kaptan Pilot Sedat Şekerci’nin ismi, vefatından kısa bir süre önce hizmete açılan THY Uçuş Eğitim Merkezi’ne verildi.07 Şubat 2018 Çarşamba 10:18
Yeni uçuş eğitim merkezi için büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan Şekerci’nin, bu merkezin uluslararası havacılıktaki önemini yansıtacak bir slogan belirlenmesi için de çalışanlar arasında bir yarışma başlattığı, önerilerin THY sistemi üzerinden sunduğu ancak yarışmanın henüz sonuçlanmadığı belirtildi.
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