THY’den Sedat Şekerci’ye vefa

Yeni uçuş eğitim merkezi için büyük bir heyecan ve özveri ile çalışan Şekerci’nin, bu merkezin uluslararası havacılıktaki önemini yansıtacak bir slogan belirlenmesi için de çalışanlar arasında bir yarışma başlattığı, önerilerin THY sistemi üzerinden sunduğu ancak yarışmanın henüz sonuçlanmadığı belirtildi.