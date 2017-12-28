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THY uçaklarında çocuk yolcularına doğal oyuncak dağıtacak

THY, ödüllü çevreci şirket politikaları çerçevesinde yeni projeler geliştirmeye devam ediyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:59
THY uçaklarında çocuk yolcularına doğal oyuncak dağıtacak

Tüm operasyonlarını, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan Türk Hava Yolları (THY), oyuncaklarda kullanılan plastik malzemelerin çocukların sağlığı ve gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu tespiti üzerine yeni bir uygulama başlattı.

KOLEKSİYON HAZIRLANDI

THY, 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcuları için hazırladığı; hareketli, şekil değiştirebilir, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinin de yer aldığı ve doğal malzemelerden üretilmiş bir koleksiyon hazırladı.

HER UÇUŞTA FARKLI OYUNCAK

Her uçuşta farklı oyuncaklardan oluşacak bu setlerle, çocukların sağlığını korumak, yaşam alanları tehdit altındaki hayvan türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve çocuk yolcuların uçak seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürmek hedefleniyor.

THY, sunacağı yeni oyuncakların üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin Orman Yönetim Konseyi (FSC) kuruluşunun yayınlamış olduğu kurallara uygun şekilde üretilmiş olmasına dikkat ediyor.

FSC; dünyadaki tüm ormanların en uygun şekilde yaşatılmasını, bu uygulamaların uluslararası anlamda yaygınlaşmasını amaçlayan ve bu amaca ulaşmak için uluslararası standartlar belirlemiş bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Bunun yanında setlerde yer alan peluş oyuncaklar ise pamuktan üretiliyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:59
  1. THY
  2. Türk Hava Yolları
  3. oyuncak
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