THY’den her şey dahil gidiş-dönüş 99 dolara

Bu kapsamda müşterilere gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor.

SON GÜN 31 OCAK

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 8-31 Ocak’ta satın almaları halinde, seyahatlerini 15 Ocak-10 Haziran tarih aralığında gerçekleştirebilecek. Her şey dahil 99 dolardan başlayan uçuş biletleri THY’nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişebiliyor.