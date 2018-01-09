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THY’den her şey dahil gidiş-dönüş 99 dolara

Türk Hava Yolları, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna uçuşlarında kampanya başlattı.

09 Ocak 2018 Salı 09:49
THY’den her şey dahil gidiş-dönüş 99 dolara

Bu kapsamda müşterilere gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor. 

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Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, uçuş biletlerini 8-31 Ocak’ta satın almaları halinde, seyahatlerini 15 Ocak-10 Haziran tarih aralığında gerçekleştirebilecek. Her şey dahil 99 dolardan başlayan uçuş biletleri THY’nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişebiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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