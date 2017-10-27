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THY’den görme engelliler için önemli uygulama

Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde görme engelliler için özel bir uygulamaya gitti.

27 Ekim 2017 Cuma 11:47
THY’den görme engelliler için önemli uygulama

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan Türk Hava Yolları (THY)’nın özel check-in kontuarında, boarding kartları görme engelliler için Braille alfabesi ile basılacak.

TWİTTERDAN DUYURDU

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, görme engelli yolculara yönelik yeni uygulamayla ilgili bir açıklama yaptı.

Ekşi, "Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için boarding kartını Braille alfabesi ile basıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği de engelli yolculara yönelik yeni hizmetin tanıtımı için yarın Atatürk Havalimanı'nda uygulamalı bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:47
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  6. Bilal Ekşi
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