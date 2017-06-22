THY'den bayram yolcularına acil çağrı

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Yolcularımız, Ramazan Bayramıyla birlikte özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz.

Yolcularımızın yoğunluktan etkilenmemeleri için; Terminale gelmeden önce mobil uygulamamızdan veya internet sitemizden check-in işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını bastırmaları, Check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını "online check-in" / "Bagaj Teslim" yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, Mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan check-in işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz"