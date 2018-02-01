Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY yeni pilotlar yetiştirecek

Türk Hava Yolları (THY), "II. Pilot Aday Adayı" arandığını duyurdu. Eğitim programına dil belgesi şartı aranmaksızın başvuru yapılabilecek.

01 Şubat 2018 Perşembe 14:31
THY yeni pilotlar yetiştirecek

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, "Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı" eğitim programına dil belgesi şartı aranmaksızın başvuru yapılabilecek. Dil belgesinin eksikliğinin başvuru için bir engel teşkil etmediği, ilan şartlarında gerekli olduğu belirtilen dil belgelerini teslim edebilmeleri için adaylara başvuru süreci sonrasında ek süre tanınacağı ifade edilen açıklamada, üniversitelerin örgün veya açık öğretim bölümlerinden lisans derecesinde mezun adayların işe alım sürecini başarıyla tamamladıkları takdirde maaş desteği de alacakları eğitime başlayacakları vurgulandı.

Toplam 18 ile 24 ay arasında süren eğitimleri de başarıyla geçen adaylar ise bayrak taşıyıcının 331 uçaklık ve daima gelişen uçak filosunda ikinci pilot olarak göreve devam edecekler.

İlanla ilgili detaylı bilgiye www.turkishairlines.com adresinden ulaşılabiliyor

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 14:31
  1. THY
  2. Pilot
  3. eğitim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
    1. Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması
    2. 'ABD ya Fırat'ın doğusundan çıkacak ya..
    3. Tacikistan Başmüftüsü Abdülkadirzade:..
    4. YPG şoka girdi! Kobani'de kan anonsları
    5. AK Parti-MHP ittifak çalışmalarında..
    6. Halkın yarısından fazlası 'eşcinsel'..
    7. Harekâtı engelleyemeyen CHP şov..
    8. Bakan Çavuşoğlu: ' Bizzat Putin..
    9. Fenerbahçe'de sakatlık depremi
    10. Ünlü hamburger zincirinde mide..
    11. Hollanda'da PKK'lıları tek başına..
    12. Rusya'dan kritik 'Soçi' açıklaması
    13. Kritik kasaba ele geçirildi!
    14. Kritik uyarı! Türkiye yağmur hasadına..
    15. Hastanelerin acil servislerinde yeni..
    16. THY yeni pilotlar yetiştirecek
    17. Erdoğan'ın Vatikan ziyaretine dair..
    18. Korkak İsrail askerini, Türk askeri..
    19. Dün tahliye edilmişti! Yeniden..
    20. Yaldızlı mobilya depresyon sebebi
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor