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THY uçağına yıldırım çarptı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan uçağı, yıldırım isabet etmesi üzerine acil iniş yaptı.

20 Haziran 2017 Salı 01:32
THY uçağına yıldırım çarptı!

THY'nın TK-427 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi, TC-JGD kuyruk tescilli uçağı saat 21.30'da 101 yolcusunu alarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Tataristan'ın başkenti Kazan'a hareket etti. Ancak uçağa İstanbul hava sahasında yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine uçağın pilotu durumu İstanbul Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş çağrısında bulundu. Bir süre hava da tur atarak yakıtını tüketen uçak uygun iniş ağırlığına gelince saat 23.30 sıralarında sorunsuz şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Daha sonra uçak bakım için THY teknik bakım hangarına alındı. Yolcular tahsis edilen yeni uçakla Kazan'a hareket etti.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 01:32
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