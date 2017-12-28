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THY uçağı zorunlu iniş yaptı!

Türk Hava Yolları'nın New York-İstanbul seferini yapan Boeing 777 tipi uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Kanada'nın Halifax Havalimanı'na iniş yaptı

28 Aralık 2017 Perşembe 13:35
THY uçağı zorunlu iniş yaptı!

New York-İstanbul seferini yapan TK 12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ederken bir yolcu hastalandı. Yolcunun durumu üzerine kaptan pilot, uçağı en yakın nokta olan Kanada'nın Halifax Stanfield Havalimanı'na yönlendirdi. THY uçağı daha sonra buraya iniş yaptı.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 13:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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