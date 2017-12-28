THY uçağı zorunlu iniş yaptı!

New York-İstanbul seferini yapan TK 12 sefer sayılı THY uçağı Atlas Okyanusu üzerinde uçuşuna devam ederken bir yolcu hastalandı. Yolcunun durumu üzerine kaptan pilot, uçağı en yakın nokta olan Kanada'nın Halifax Stanfield Havalimanı'na yönlendirdi. THY uçağı daha sonra buraya iniş yaptı.