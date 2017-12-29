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THY o biletleri ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları (THY) ABD ile Türkiye arasında vize kısıtlamasından etkilenen yolcuların bilet iade ve değişikliklerini ücretsiz değiştirecek.

29 Aralık 2017 Cuma 09:01
THY o biletleri ücretsiz değiştirecek

THY'den konuyla ilgili yapılan açıklamada vize kısıtlamasının başladığı 9 Ekim 2017 tarihine kadar yapılmış, Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, vize krizi başlamadan önce vize almak için bilet alan ancak daha sonra uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede yolcular rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019'a kadar uzatılabilecek.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:01
  1. THY
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  3. ABD
  4. seyahat
  5. vize krizi
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