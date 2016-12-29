THY iptal olan seferler

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 2 yolcu uçağı, kar yağışı nedeniyle Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na yönlendirildi



Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken 2 yolcu uçağı, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na yönlendirildi.



Alınan bilgiye göre, Mardin ve Erzincan'dan kalkan 2 yolcu uçağı, yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremedi. Uçaklar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na yönlendirildi.



Burada yaklaşık 1 saat bekletildikten sonra Mardin-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere havalandı. Diğer uçağın ise hala apronda bekletildiği öğrenildi.



ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLERİN AZALTILMASI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda 30-31 Aralık'taki seferlerin de yüzde 25 oranında azaltılacağını duyurdu.



DHMİ'den yapılan açıklamada, 30-31 Aralık'ta İstanbul'da olumsuz meteorolojik şartlar beklendiği belirtildi.



Açıklamada, "30 Aralık Cuma saat 03.00'ten itibaren 31 Aralık saat 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların, uçuşları hakkındaki bilgiyi bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir" ifadeleri kullanıldı.



Başmüdürlük, daha önce de bugünkü seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını duyurmuştu.