THY ile Air Moldova ortak uçuşa imza attı
Türk Hava Yolları (THY), Moldova’nın en büyük havayolu şirketi ve bayrak taşıyıcısı Air Moldova ile 29 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı.18 Ocak 2018 Perşembe 10:40
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek olmaları uçuş konforlarını daha da artıran önemli bir imkan olacaktır” dedi. Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek.