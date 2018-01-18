THY ile Air Moldova ortak uçuşa imza attı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrasında düzenlenecek ortak uçuşlar sayesinde yolcularımızın daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek olmaları uçuş konforlarını daha da artıran önemli bir imkan olacaktır” dedi. Başlangıçta her iki havayolu, İstanbul-Kişinev v.v. hattında karşılıklı olarak birbirlerinin seferlerine kendi kodlarını koyabilecek.