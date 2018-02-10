Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

THY, dolulukta rekor kırdı

Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu doluluk oranı, Ocak 2018 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 7,3 puan artarak yüzde 79,8 ile tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaştı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 10:22
THY, dolulukta rekor kırdı

Dış hat doluluk ise 7,5 puanlık artışla yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. 2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 28,9 artış ile 2018 yılının ocak ayında da devam etti. Ocak 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 36,6 artarak 5,7 milyon yolcuya ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 10:22
  1. Türk Hava Yolları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
    1. Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor
    2. Netanyahu'nun kankası Filistin'de!
    3. Fatih Terim'den flaş Cengiz Ünder..
    4. Aziz Yıldırım'dan bomba karar!
    5. Bakan: 3. Havalimanı bugün..
    6. ABD'de İsrail hareketliliği
    7. Nusret'e sert eleştiri! 'Enayiler..
    8. 36 yaşındaki ünlü futbolcu kansere..
    9. Sular durulmaya başladı! Kim'den..
    10. Akıllı telefonlarınız sizi böyle..
    11. Kritik maçlar öncesi...Beşiktaş'ta dev..
    12. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maçında...
    13. "Kimse baskı altında değil, herkes..
    14. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen..
    15. 7 ülkeden 40 Osmanlı torunu geldi
    16. Beşiktaş bombayı patlattı! 1+1 yıllık..
    17. ABD hedef saptırmaya çalışıyor
    18. YPG'ye darbe vurulması İran'ı mutlu..
    19. Bahçeli böyle cevap verdi: Baraj yüzde..
    20. RTÜK'ün raporunda dikkat çeken..
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü