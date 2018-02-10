THY, dolulukta rekor kırdı

Dış hat doluluk ise 7,5 puanlık artışla yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. 2017 yılının temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 28,9 artış ile 2018 yılının ocak ayında da devam etti. Ocak 2017’ye göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 36,6 artarak 5,7 milyon yolcuya ulaştı.