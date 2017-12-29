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THY, çocukları da büyükleri de sevindirecek

THY, iç hatlarda da erken bilet alan yolcuları 55 TL’ye seyahat imkanı sunacak.

29 Aralık 2017 Cuma 09:46
THY, çocukları da büyükleri de sevindirecek

Dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk yolculara, doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar hediye edilecek olan THY, iç hatlarda da erken bilet alan yolcuları 55 TL’ye seyahat imkanı sunacak.

UYGULAMA OCAKTA

Türk Hava Yolları (THY), ödüllü çevreci şirket politikaları çerçevesinde yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. THY, bu kapsamda, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için ocak ayının ilk haftasından itibaren bütün dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk yolcularına, doğal malzemelerden üretilmiş oyuncaklar sunacak. 3-12 yaş aralığındaki çocuk yolcular için hazırlanan oyuncaklar, nesli tükenme tehdidi altında olan hayvan figürlerinden ve doğal malzemelerden üretilecek.

EN UCUZ BİLET FIRSATI

THY ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda tek yön 55, Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda tek yön 66 liradan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. THY ve AnadoluJet yolcuları, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanya kapsamında, 26-31 Aralık’ta satın alınacak biletlerle 1 Mart-3 Haziran 2018’de seyahat edebilecek. Kampanyada, 20 Nisan-2 Mayıs 2018’deki seferler, promosyon kapsamında yer almayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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