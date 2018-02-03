THY, Almanya’da 2017’de 4 milyon kişiyi uçurdu
Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, “2017 yılı içerisinde Almanya’da yaklaşık 4,11 milyon yolcu ortaklığımız ile seyahat etti” dedi.03 Şubat 2018 Cumartesi 14:00
2018 yılında kapasite artışı öngördüklerini belirten Karabulut, “2018 yaz tarifemizde Frankfurt olarak 25 Mart itibari ile ikinci geniş gövde uçağımızı (A330) hattımıza koyuyoruz ve böylelikle hem kapasitemizi hem de ürün çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Yolcu sayımızı da 2018 yılı içerisinde en az yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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